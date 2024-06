"Jesteśmy w trudnej sytuacji". Biedroń: pora rozpocząć nowy rozdział

Nasze bezpieczeństwo oznacza także bezpieczeństwo dnia codziennego. Idziemy do Europy, żeby rozwiązywać problemy dnia codziennego Polek i Polaków - mówił na konwencji w Łodzi współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. - Będziemy walczyli o to, żeby w Unii Europejskiej powstał europejski fundusz budowy mieszkań z niskimi czynszami - zapowiedział.

Podczas sobotniej konwencji w Łodzi "Europa dla Młodych" Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł i kandydat w tegorocznych wyborach do PE startujący z 1. miejsca listy Lewicy w Warszawie mówił, że "po latach inwestycji w infrastrukturę, w budowanie tego, co było wtedy niezwykle ważne, we wzmacnianie gospodarki, we wzmacnianie naszej obecności w Unii Europejskiej, najwyższa pora, żebyśmy rozpoczęli nowy rozdział - Europę 2.0, Europę dla ludzi".

- To jest zadanie Lewicy w przyszłym Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej na najbliższą przyszłość - oświadczył.

Robert Biedroń zdjęcia organizatora

Biedroń zaznaczył, że "jesteśmy w trudnej sytuacji". - Wszyscy to wiemy, że sytuacja geopolityczna, to, co się dzieje na wschodzie naszej granicy, ma ogromne znaczenie - podkreślił.

- Jesteśmy w momencie, w którym być może w najbliższym czasie będziemy mieli jeszcze większe wyzwania, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o naszą obronność. Ale dyskusja o bezpieczeństwie i obronności nie może tylko i wyłącznie skupiać się na wykorzystywaniu naszych lęków i emocji, na odwracaniu uwagi od naszej codzienności - ocenił.

Jak dodał, "nasze bezpieczeństwo oznacza także bezpieczeństwo dnia codziennego".

- To, czy będziemy godnie zarabiać, czy będziemy mieli gdzie zaprowadzić dziecko do żłobka czy przedszkola, czy będziemy mogli skorzystać z pomocy lekarza specjalisty - wymieniał.

- O takie bezpieczeństwo, o takie standardy właśnie będzie walczyła Lewica w Parlamencie Europejskim. Po to idziemy do Europy, żeby rozwiązywać problemy dnia codziennego Polek i Polaków, Europejczyków i Europejek - mówił Biedroń.

Biedroń o funduszu budowy mieszkań z niskimi czynszami

Powiedział, że "musimy być w Unii Europejskiej także po to, żeby młody chłopak, czy młoda dziewczyna w Krakowa, Krosna, Słupska, czy Koszalina nie musiał wyjeżdżać na zachód, mógł otrzymać mieszkanie z niskim czynszem od państwa".

- Będziemy walczyli o to, żeby w Unii Europejskiej powstał europejski fundusz budowy mieszkań z niskimi czynszami. To jest nasze zadanie także w Europie - zapowiedział.

Podkreślił również, że wybory Parlamentu Europejskiego "to będą wybory o tym, czy Polska i cała nasza wspólnota pójdzie w kierunku Europy zachodniej, czy Europy wschodniej".

Scheuring-Wielgus o fundamentalnych wartościach

Joanna Scheuring-Wielgus, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, liderka wielkopolskiej listy Lewicy do PE mówiła, że "Unia Europejska to takie miejsce, gdzie bardzo ważne są fundamentalne wartości jak równość, wolność. - Ale jest jeszcze jedna, ważna dla Lewicy wartość. To jest wartość, która mówi o sprawiedliwości społecznej - dodała.

- Czym jest na przykład wolność studiowania, kiedy niektórym studentom rodzic kupuje mieszkanie a innych nie stać na to, żeby zapłacić za akademik. Co to jest za wolność, co to jest za równość. Nie możemy innych zostawiać w tyle, na straconej pozycji, dlatego tak ważne jest, żeby ta sprawiedliwość społeczna obok równości i wolności po prostu była - podkreśliła.

- Te wszystkie trzy wartości są, przyrównałabym to do takiego smaru w urządzeniu, które nazywamy Unia Europejska. Jeżeli tego smaru nie ma, to wszystko trzeszczy i się rozwala. Są tacy, którzy próbują pozbawić nas tego smaru - mówiła.

- Jeżeli chcecie Europy otwartej, Europy dla ciebie i Europy, która rozwiązuje problemy nas wszystkich, a w szczególności tych, którym jest trudniej, głosujcie 9 (czerwca) na Lewicę - zachęcała.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów.

