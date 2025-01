"Nie popadamy w rutynę. Cały czas jesteśmy w stanie zaskakiwać"

Dwadzieścia pięć lat pracuję przy Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i co roku tak sobie myślę: co my wymyślimy na następny rok? Jak widzicie, cały czas jesteśmy w stanie zaskakiwać - mówił na antenie TVN24 producent wykonawczy WOŚP Jacek Stachera. Podkreślił, że prace nad 33. Finałem rozpoczęły się we wrześniu.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 9. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się oficjalnie o 8.30. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, trwa niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji.

O przygotowaniach do Finału opowiadał w rozmowie z Dagmarą Kaczmarek-Szałkow oraz Mateuszem Walczakiem w namiocie Orkiestrowym Jacek Stachera, szef firmy Boscata i producent wykonawczy WOŚP.

Jak mówił, praca nad realizacją 33. Finału WOŚP rozpoczęła się we wrześniu. Dodał, że "pięć miesięcy pracy powoduje, że możemy osiągnąć to, co dzieje się tutaj".

- Dwadzieścia pięć lat pracuję przy Finale i co roku tak sobie myślę: co my wymyślimy na następny rok, że to już chyba jest wszystko, co można tak naprawdę zrobić. Kiedyś tego się nie obawiałem, (teraz - red.) coraz częściej o tym myślę, natomiast, jak widzicie, cały czas jesteśmy w stanie zaskakiwać - powiedział.

Stachera podkreślił, że "to jest kwestia przede wszystkim ludzi, z którymi pracujemy, bo ich pomysły, ich kreatywność jest na tyle duża, że jesteśmy w stanie co roku czymś zaskakiwać". Dodał, że nie jest to łatwe, ale "nie popadamy w rutynę, to jest najważniejsze".

Jak mówił, "kilka tysięcy osób pracuje na to, żeby wszystko się udało".

33. Finał WOŚP Gramy z WOŚP, Zieleniewo koło Kołobrzegu | Kontakt24/ TomekC 33. WOŚP - Sztab Chomęcice, Komorniki | Kontakt24/ Sławek Szłapak Gdynia dla Orkiestry | Kontakt24/ Artur 33. Finał WOŚP - Warszawa | Leszek Szymański/PAP Kwesta WOŚP na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi | PAP/Marian Zubrzycki Aktorka i prezeska fundacji "Mimo Wszystko" Anna Dymna kwestuje na krakowskim Rynku | PAP/Łukasz Gągulski Golden Retrievery zbierają pieniądze dla WOŚP | TVN24 Uczestnicy biegu, w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brukseli | Wiktor Dąbkowski/PAP Wrocław ma nowego krasnala - WOŚPKA | PAP/Maciej Kulczyński Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat częstuje herbatą wolontariuszy WOŚP w centrum Warszawy | PAP/Paweł Supernak Akcja "Fryzjerzy dla WOŚP" w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 26 bm. w centrum handlowym Solaris w Opolu | Krzysztof Świderski/PAP Kijki z Kobyłki grają z WOŚP | Kontakt24/ iwona_z Gdynia dla Orkiestry | Kontakt24/ Artur Wolontariusze WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie | Leszek Szymański/PAP Gramy drużynowo na 33. Finale WOŚP, Oborniki | Kontakt24/ promocja.osir WOŚP, Łęczna | Kontakt24/ Zosia 33 finał WOŚP, Walia | Kontakt24/ Hania Tort WOŚP od Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepanowie | Kontakt24/ Agnieszka Gramy z WOŚP, Zieleniewo koło Kołobrzegu | Kontakt24/ TomekC 33. WOŚP - Sztab Chomęcice, Komorniki | Kontakt24/ Sławek Szłapak Gdynia dla Orkiestry | Kontakt24/ Artur 33. Finał WOŚP - Warszawa | Leszek Szymański/PAP Kwesta WOŚP na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi | PAP/Marian Zubrzycki Aktorka i prezeska fundacji "Mimo Wszystko" Anna Dymna kwestuje na krakowskim Rynku | PAP/Łukasz Gągulski

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP, dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

33. Finał WOŚP odbywa się w niedzielę, 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana została w sobotę, 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.

Autorka/Autor:js/akw

Źródło: TVN24