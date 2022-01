WOŚP 2022. Licytacja śniadania z prowadzącymi Dzień Dobry TVN. "Będzie pysznie i zabawnie"

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę, a w Internecie cały czas trwają niezwykłe aukcje, z których dochód zostanie przekazany na wsparcie diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jedną z propozycji jest niezwykłe śniadanie w gronie prowadzących program Dzień Dobry TVN. - Spotkamy się u Andrzeja Polana, który z radością wszedł w naszą inicjatywę. Jego restauracja w Warszawie jest do naszej dyspozycji, więc będzie pysznie, to na pewno. Będzie zabawnie, no bo będą Marcin Prokop i Dorota Wellman - mówiła Anna Kalczyńska. Dziennikarka dodała również, że inicjatywa aukcji powstała spontanicznie i dlatego, jeśli chodzi o dania śniadaniowe, będzie można dać "upust fantazji".