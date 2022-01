30. finał WOŚP. Głos Michała Żebrowskiego w telefonie. Aktor o aukcji

- Zawsze się włączamy w akcję, licytujemy, na przykład vouchery do teatru. Ja, osobiście, licytuję na Allegro nagranie moim głosem dzwonka czy powitania w telefonie – powiedział w TVN24 Michał Żebrowski.

- Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jednoczą nas wszystkich. Po prostu chcemy coś zrobić razem, niezależnie od tego, jak dzielimy się na co dzień w przekonaniach, chcemy pomagać - dodał aktor, podkreślając, że to, co robi WOŚP jest wzruszające.