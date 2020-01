Jak Luwr, tylko sto razy bardziej. Dosięgnęliby Titanica, ale wolą zbierać na Owsiaka

Jeden WOŚP, to ponad 200 boisk. Cała Wołga. I dwa razy tyle, co ludność Kajmanów. Ciężko w to uwierzyć? A jednak - liczby nie kłamią.

O Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy powiedziano już bardzo wiele, i wciąż dostarcza nam pretekstów, by o niej mówić. I ciężko się nie zgodzić, że jest to przedsięwzięcie imponujące w swojej skali: co roku ponad sto tysięcy wolontariuszy rusza w Polskę, by pod koniec dnia dostarczyć do sztabów ciężkie od gotówki puszki. Pieniądze płyną wartkim strumieniem również za pomocą internetowych wpłat, esemesów, aukcji i opłat za atrakcje podczas finału. Ale ile to dokładnie jest?

Od początku swojego istnienia WOŚP zebrała 1 183 077 785 złotych (kwoty zebrane w latach 1993-2010 są na stronie Orkiestry podawane w dolarach, przeliczyliśmy je według obecnego kursu). Wydaje się, że to dużo? Tak – to 769 rocznych pensji prezydenta USA. Albo sześć razy więcej, niż w 2019 roku zarobiła najlepiej zarabiająca osoba w branży muzycznej, Taylor Swift.

I prawie tyle samo, ile wynosił budżet filmu "Avengers: Endgame", czyli najbardziej kasowego filmu w historii kina. Co ma dużo sensu – każdy, kto dorzuca się do zbiórki na chore dzieciaki jest trochę superbohaterem.

Dzięki WOŚP superbohaterów można znaleźć wszędzie TVN24

Kosmos!

Zebranie tej imponującej kwoty nie byłoby możliwe gdyby nie ci, którzy rano łapią za tekturowe puszki i poświęcają swój dzień na zapełnienie ich. W tym roku na rzecz Orkiestry kwestować będzie 120 000 wolontariuszy. Gdyby ustawić ich jednego na drugim, ta ludzka wieża miałaby około 200 kilometrów wysokości i zatrzymałaby się w połowie drogi między ziemią a Międzynarodową Stacją Kosmiczną (i byłaby kosmicznie niestabilna).

WOŚP to przedsięwzięcie kosmiczne TVN24

120 000 – to tak, jakby wszyscy mieszkańcy Elbląga lub Dąbrowy Górniczej chwycili za puszki i powiedzieli: "Do końca świata i jeden dzień dłużej". To dwa razy więcej, niż cała populacja Kajmanów.

Liczba wolontariuszy jest imponująca TVN24

Od 2002 roku w WOŚP pojawiło się 2 185 000 wolontariuszy. Ta liczba robi wrażenie - to więcej, niż wynosi populacja Słowenii lub Łotwy. Sześć razy więcej, niż jest Islandczyków.

Gdyby wszyscy ci wolontariusze złapali się za ręce, utworzyliby ludzki łańcuch, który ciągnąłby się przez 3 605 kilometrów. To więcej, niż potrzeba by okrążyć Polskę. Mogliby też ustawić się na całej długości Wołgi, najdłuższej rzeki w Europie.

Albo sięgnąć z Lizbony do Nowego Jorku – o ile znaczna część z nich nie miałaby nic przeciwko zmoczeniu się w Atlantyku. Mogliby też niemal dosięgnąć do wraku Titanica.

WOŚP nie istniałaby bez wolontariuszy TVN24

Wolontariusz WOŚP ma dwa ważne atrybuty – puszkę na datki i serduszkowe naklejki, prawdopodobniej najbardziej rozpoznawalne naklejki w całej Polsce. Chociaż poza "sezonem" naklejkę Orkiestry najłatwiej można znaleźć na sprzęcie w dowolnym szpitalu, to widują je także ci, którzy w szpitalu nigdy nie byli. Bo co roku drukowanych jest 35 000 000 samoprzylepnych serduszek. To sto razy więcej, niż jest eksponatów w Luwrze.

Serduszka drukuje się w arkuszach. Tymi, które będą "w obiegu" w tym roku można przykryć 2,5 boiska piłkarskiego, albo ponad 200 boisk do badmintona. Wystarczy dla każdego.

Puszki WOŚP przez lata się zmieniały, ale ich idea pozostała ta sama – mają wspierać tych, którzy pomocy potrzebują. Od 1993 roku udało nam się zapełnić aż 2 690 000 puszek. Każda z nich ma nieco ponad dwa litry pojemności – oznacza to, że gdyby każdą puszkę, od początku istnienia Orkiestry, napełnić wodą, moglibyśmy opróżnić półtora basenu olimpijskiego albo tatrzańskie jeziora: Czarny Staw pod Rysami w 3/4 lub Wielki Staw Polski do połowy.

W jednej puszce mieszczą się nieco ponad dwa litry wody TVN24

Na razie jednak pozostańmy jednak przy zapełnianiu puszek gotówką. Woda z tatrzańskich jezior jest mało przydatna dla dzieci czekających na operacje.

Co roku z WOŚP gra około 120 000 wolontariuszy TVN24

Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz 28.!

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 27 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych. Hasło 28. Finału brzmi: "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji".

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Od 1993 roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.