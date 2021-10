Słynna falenicka sosna może zostać pomnikiem przyrody

Sosna rosnąca przy Patriotów w Wawrze to jeden z symboli dzielnicy. Charakterystycznie pochylającemu się nad jezdnią drzewu wcześniej groziła wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a urzędnicy Biura Ochrony Środowiska rozpoczęli działania w kierunku ustanowienia jej pomnikiem przyrody.

W kwietniu tego roku został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie. "RDOŚ odmówił jednak uzgodnienia, na co prezydent m.st. Warszawy złożył zażalenie. Wczoraj Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w całości uchylił wcześniejsze postanowienie RDOŚ i otworzył drogę do tego, aby sosna otrzymała status pomnika przyrody" - czytamy w komunikacie ratusza.