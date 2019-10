Burmistrz Ursynowa: Południowa Obwodnica Warszawy opóźniona nawet o rok

"Wiedzieli przed wyborami"

- Pozostali wykonawcy już stwierdzili, że będą opóźnienia. A przecież oddanie trasy odbędzie się w jednej części, więc już wiemy, że nie nastąpi to w sierpniu 2020, a na wiosnę 2021. Jedni mówią o niespełna roku opóźnienia, a inni, że powinniśmy się cieszyć, jeśli oddadzą obwodnicę do końca 2021 roku. Później kilka miesięcy potrwają odbiory, więc uprawnia mnie to do stwierdzenia, że dopiero w 2022 roku nastąpi wydanie terenu pod park nad POW - mówił Kempa. - Trzymam kciuki, żeby tak nie było - dodał burmistrz.