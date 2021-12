Wjechał w autobus miejski. Policja: miał ponad 3,5 promila alkoholu, trafił do szpitala

Na przystanku na Wałbrzyskiej kierowca busa wjechał w tył autobusu miejskiego. Jak przekazała policja, miał on ponad 3,5 promila alkoholu. Został zabrany do szpitala w asyście policji.

Jak doprecyzował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz do zdarzenia doszło na Wałbrzyskiej przy Studenckiej. - Kierowca busa wjechał w tył autobusu miejskiego linii 317. Z moich informacji wynika, że jest pijany. Karetka zabrała go do szpitala w asyście policji - ustalił nasz reporter.