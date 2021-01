Będą monitorować wjazd na skrzyżowanie. Trzy nowe urządzenia w Warszawie

Gdzie nowy system w Warszawie?

Rzeczniczka GITD Monika Niżniak wskazała, że system fotoradarowy będzie kontrolować miejsca, które do tej pory nie były objęte nadzorem z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Chodzi o skrzyżowania, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, szczególnie tych śmiertelnych, ale też tam, gdzie kierowcy nie stosują się do ograniczeń prędkości.