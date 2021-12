Kolejne samochody do e-kontroli. Łącznie jeździ ich już dziewięć

Jak przypomina Zarząd Dróg Miejskich, system e-kontroli działa w Warszawie już blisko dwa lata, a każdy z pojazdów wykonuje pracę porównywalną do 10 dwuosobowych pieszych patroli, co znacznie podnosi efektywność pobierania opłat. "Kontrola opłat jest ważnym ogniwem prawidłowego funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Celem płatnego parkowania jest zapewnienie rotacji na miejscach postojowych. To z kolei możliwie jest tylko, jeśli wyeliminujemy nieuczciwych kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących od lat zasad" - wyjaśnili drogowcy.