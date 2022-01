Dachowanie na zjeździe z S2. "Kierujący nie dostosował prędkości do warunków na drodze"

czytaj dalej

Policjanci zatrzymali trzech podejrzanych o kradzieże aut na Mazowszu. Zaczęło się od pościgu za kierowcą hondy, który nie zatrzymał się do kontroli. Następnie uderzył w radiowóz i zaczął uciekać. Zatrzymać udało się go dopiero po kilkunastu kilometrach. - Próbował przesiąść się do innego auta, w którym czekali jego "współpracownicy" - przekazała policja w Wyszkowie.