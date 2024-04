Uszkodzony przez ciężarówkę tunel w Sulejówku daje się we znaki kierowcom, którzy od wczoraj muszą stać w korkach. Do wyboru mają jedynie objazdy w Wesołej i Józefinie. Zgodnie z przepisami oznakowanie mówiące o dozwolonej wysokości wjeżdżającego tu pojazdu nie jest potrzebne, ale po sugestiach kierowców władze miasta zamierzają to zmienić. Według wstępnych szacunków kierowcy będą mogli tędy przejeżdżać na początku przyszłego tygodnia.

Zapytaliśmy władze Sulejówka, jaki jest plan naprawy na najbliższe dni. - W tej chwili projektanci wzięli na tapet ten temat i zajmują się ekspertyzą: co można zrobić tymczasowo i w jaki sposób można to docelowo naprawić - powiedział w środę rano w rozmowie z tvnwarszawa.pl wiceburmistrz Sulejówka Remigiusz Górniak.

Będzie nowe oznakowanie

Kierowcy i mieszkańcy zasugerowali, że przed tunelem powinny pojawić się oznakowania mówiące o dozwolonej wysokości pojazdu, który może się tędy poruszać. Co na to miasto? - Co prawda zgodnie z przepisami w tym tunelu nie ma potrzeby takiego oznakowania, bo mówią one o 4,5 metra, a on ma 4,6 metra. Jednak wczoraj skontaktowałem się z Urzędem Marszałkowskim, z wydziałem, który zajmuje się organizacją ruchu i postawimy znak - zapewnił Górniak. Jak dodał, urzędnicy analizują jeszcze, gdzie ustawić dodatkowe bramownice. - Żeby kierowcy mogli fizycznie zmierzyć się z tą wysokością i ewentualnie jeszcze wycofać - wytłumaczył wiceburmistrz.