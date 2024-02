"Po kłótni z żoną wsiadł za kierownicę, poruszał się od lewa do prawa". Był pijany

Mieszkaniec Konstancina-Jeziorny po kłótni z żoną postanowił wsiąść do auta i ruszyć na przejażdżkę. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, a autem po drodze poruszał się od lewa do prawa. Został zatrzymany przez piaseczyńską drogówkę.