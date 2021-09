Obywatelskie zatrzymanie na krajowej "7". Policja: opel corsa wjechał w tył mercedesa, za kierownicą siedział 16-latek

Po południu na krajowej "7", w powiecie nowodworskim kierowca opla corsy wjechał w tył mercedesa, a po zdarzeniu próbował się oddalić. Uniemożliwili mu to inni uczestnicy ruchu, którzy wezwali też policję. Jak się okazało, za kierownicą siedział 16-latek. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 16.30 na drodze krajowej numer 7 na wysokości miejscowości Łomna (gmina Czosnów), na jezdni w kierunku Gdańska. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wydziału ruchu drogowego, którzy obsługiwali to zdarzenie, wynika, że kierujący oplem corsą najechał na tył poprzedzającego mercedesa. Po zderzeniu chciał się oddalić, jednak uniemożliwili mu to inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy o zdarzeniu powiadomili też policję - relacjonuje rzeczniczka nowodworskiej komendy Joanna Wielocha.