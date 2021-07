Śmiertelny wypadek pod Wyszkowem. Policja zatrzymała podejrzewanego

Policja zatrzymała podejrzewanego o spowodowanie wypadku w Lucynowie, w którym zginął motorowerzysta - poinformował rzecznik wyszkowskiej komendy. Dodał, że zatrzymany to 44-letni mieszkaniec tego powiatu.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Lucynów w powiecie wyszkowskim . Na drodze serwisowej trasy S8 zderzyły się samochód osobowy i motorower. Prowadzącego jednoślad 50-letniego mieszkańca Wyszkowa nie udało się uratować. Z kolei kierowca opla oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem służb.

We wtorek po południu policja poinformowała o jego zatrzymaniu. - Po godzinie 16 podejrzewany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Lucynowie został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie Zostaną z nim wykonane czynności procesowe. Prawdopodobnie w środę bądź w czwartek zostanie on doprowadzony do prokuratury - poinformował rzecznik wyszkowskiej komendy Damian Wroczyński.