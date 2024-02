Nie zatrzymali się do kontroli, auto porzucili w polu, uciekali pieszo

Auto wjechało na pole, mężczyźni uciekali

Następnego dnia zatrzymali trzeciego

Policjanci znaleźli w pojeździe woreczek z białą substancją, która została przekazana do badań laboratoryjnych. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia został zatrzymany jeszcze 35-latek, który oddalił się z miejsca zdarzenia.

- Po wytrzeźwieniu 25-latek usłyszał zarzuty. Odpowie za kierowanie autem pod wpływem alkoholu za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, a za to przestępstwo grozi kara do lat pięciu - podsumowała Jaśkiewicz.