Zarzuty za tęczowe flagi na pomnikach

Do dwóch lat więzienia

W rozmowie z TVN24 rzecznik Komendy Stołecznej Policji przekazał w środę, że dwóm z trzech zatrzymanych zostały przedstawione już zarzuty. - Cały czas czynności procesowe są realizowane w tej sprawie. Jeżeli chodzi o środki, które my stosujemy, są oparte o Kodeks postępowania karnego. Pamiętajmy, że nie mamy do czynienia ze sprawą, że ktoś miał posługiwać się flagą tylko, że poprzez dane zachowanie znieważył w ten sposób pomniki i obraził uczucia religijne i to jest podstawą do dalszych czynności realizowanych przez policjantów - powiedział Marczak.