Samochód z rodzącą kobietą utknął w korku na Wisłostradzie

Jak przekazał Rafał Rutkowski, do zdarzenia doszło we wtorek około południa na Wisłostradzie. - Policjanci ze stołecznego wydziału ruchu drogowego prowadzili tam swoje czynności. W ich trakcie podjechał do nich samochód, w którym byli - kobieta z urodzonym przed chwilą dzieckiem oraz mężczyzna - tłumaczył policjant.