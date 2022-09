Trzaskowski powołał pełnomocniczkę do spraw równego traktowania

Chcą przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać różnorodność

- Na Warszawie spoczywa obowiązek dbania o potrzeby wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Jako miasto cenimy solidarność rozumianą jako gotowość do podejmowania działań na rzecz innych i dobra wspólnego. Dlatego powołałem pełnomocniczkę do spraw równego traktowania i powierzyłem to zadanie pani Karolinie Zdrodowskiej. Musimy wzmacniać działania na rzecz zapewnienia równych szans rozwoju dla wszystkich – mówi cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.