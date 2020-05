Ukradł biżuterię, ale policjanci jej przy nim nie znaleźli. "Nagle poczuł się źle"

- Do ataku na pasażerkę tramwaju doszło w poniedziałek tuż przed godziną 13. Kobieta jechała do centrum miasta. Kiedy na moście Poniatowskiego tramwaj zatrzymał się na przystanku, nagle podszedł do niej mężczyzna, zerwał jej z szyi złoty łańcuszek, wybiegł z wagonu i zaczął uciekać - opisuje oficer prasowy śródmiejskiej komendy Robert Szumiata.