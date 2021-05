Warszawskie muzea otwierają się na zwiedzających

Co na Zamku Królewskim i w Muzeum Warszawy?

Ponownie otwarta dla zwiedzających będzie także Kordegarda - galeria Narodowego Centrum Kultury. Do 16 maja będzie można w niej zobaczyć wystawę "Obecność. Magdalena Gross / Gela Seksztajn". Na gości czekać będą również Łazienki Królewskie, do 9 maja zwiedzanie - m.in. Pałacu na Wyspie (parter), Starej Oranżerii, Pałacu Myślewickiego, Białego Domu z wystawą czasową "Piękne przedmioty. Nabytki 2020" - będzie bezpłatne.

Nowa wystawa czasowa "Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji" zostanie udostępniona 12 maja w siedzibie głównej na Rynku Starego Miasta. - "Wystawa 'Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji' to próba spojrzenia na stolicę z nieoczywistej, zoocentrycznej perspektywy. Na podstawie świadectw z różnych epok pokazuje, jak zmieniał się nasz stosunek do zwierząt. Jej celem jest zabranie głosu w obronie miejskiej przyrody i zmiana sposobu myślenia o zwierzętach jako mieszkańcach Warszawy" - czytamy w opisie.

Za darmo w Łazienkach Królewskich

Placówka zaprasza także do udziału w zajęciach edukacyjnych, m.in. warsztatach "Atramentowe historie", które odbędą się 9 maja. Podczas nich, jak zapowiada, "będzie można przenieść się do świata dawnych kaligrafów i królewskich sekretarzy". "Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób 230 lat temu powstała Konstytucja 3 maja, oraz zobaczą jak stawiać litery, takie jak w dokumentach z końca 18. wieku. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma paczkę z materiałami, niezbędnymi do tego, by zacząć swoją przygodę z kaligrafią. W zestawie znajdzie się zaostrzone gęsie pióro, stalówka, atrament i specjalny papier" - wyjaśnia muzeum.