Miesięcznica smoleńska. Posłanka PiS zerwała tabliczkę z wieńca

Na nagraniu udostępnionym na platformie X przez Piotra Fijałkowskiego z ruchu Obywatele RP widać Anitę Czerwińską, posłankę Prawa i Sprawiedliwości, która schyla się do leżącego przy pomniku smoleńskim wieńca i odrywa przymocowaną do niego tabliczkę.

- To jest własność pana Zbigniewa Komosy, który ustawił tu wieniec - krzyczy do Czerwińskiej mężczyzna nagrywający scenę. - Ja to udostępnię w mediach. Pani zdewastowała wieniec - powiedział.

Mężczyzna nawołuje do policjantów, którzy znajdowali się przy pomniku do tego, aby interweniowali. - Zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Pan mnie nie poucza - tłumaczy nagrywającemu jeden z funkcjonariuszy. - To jest pani poseł, ma immunitet. Nie będę się z nią przecież szarpał - stwierdził.