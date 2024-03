Jest pozwolenie. Podziemne miejsce schadzek brata króla czeka remont

Najpierw osuszą zabytek

Konserwator podał, że to pierwszy i najważniejszy etap zabezpieczenia budowli, polegający na izolacji obiektu i odcięcia go od stałego napływu wody. "Wydzielono dwie fazy postępowania: pierwsza faza to powolne osuszanie zabytku i zabezpieczenie obiektu przed wodami opadowymi membraną od góry. Druga faza to prace związane z wykonaniem izolacji" - zapowiedział w komunikacie.