Ponad 1700 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

Do 25 stycznia mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego stolicy. Warszawianki i warszawiacy przesłali 1747 propozycji - 196 projektów o charakterze ogólnomiejskim i 1551 pomysłów dotyczących dzielnic - wyliczył stołeczny ratusz.

- Warszawa zmienia się z roku na rok. Ale to przecież nie dzieje się samo. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy i mieszkanki stolicy podpowiadają nam jak i gdzie wprowadzać w życie ich pomysły. Wspólnymi siłami sprawiamy, że Warszawa staje się wygodniejsza, bardziej zielona i jeszcze bardziej atrakcyjna do spędzania wolnego czasu – mówi cytowana w komunikacie Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w urzędzie m.st. Warszawy.

Najwięcej zgłoszeń w ostatniej chwili

Mieszkańcy mogli zgłaszać projekty od 1 grudnia 2022 roku do 25 stycznia 2023, czyli przez blisko dwa miesiące. Zdecydowaną większość projektów, bo aż 77 procent zgłoszono trzy dni przed upływem terminu. A ponad 50 proc. wszystkich projektów wpłynęło ostatniego dnia.

Najwięcej projektów dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, czyli obejmującego swoim zasięgiem co najmniej dwie dzielnice lub takich, które będą realizowane przez miejskie biura. Zgłoszono ich 196.

Mieszkańcy najczęściej zgłaszali projekty przez internet, za pośrednictwem strony bo.um.warszawa.pl. W ten sposób zgłoszonych zostało 93 proc. projektów (1626 projektów). Pozostałe projekty – 121 – zostały zgłoszone dostarczone do urzędu na formularzu papierowym. Najwięcej projektów papierowych – aż 30 – wpłynęło do urzędu dzielnicy Wawer.

Ocena projektów

Obecnie trwa ocena formalna zgłoszonych propozycji. W pierwszej kolejności urzędnicy sprawdzą, czy projekt został przyporządkowany do odpowiedniego poziomu – dzielnicowego albo ogólnomiejskiego. W efekcie może się jeszcze zmienić liczba projektów na poszczególnych poziomach.

Następnie projekty trafią do oceny merytorycznej, w trakcie której urzędnicy ocenią m.in. czy zgłoszona propozycja jest możliwa do realizacji m.in. czy:

- jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, - jest możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji, - jest możliwa do realizacji w ciągu roku, - wpisuje się w kompetencje miasta, - jest zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.