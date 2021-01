Kłęby pary na skrzyżowaniu z Kępną. Znów awaria na Jagiellońskiej

Tuż po tym, jak skutki piątkowej awarii ciepłowniczej na Jagiellońskiej zostały usunięte, doszło do kolejnej. - Na skrzyżowaniu z Kępną widać kłęby pary. Jedna z osób pracująca tu na miejscu przekazała mi, że doszło do kolejnej awarii – informuje nasz reporter. Veolia informuje o przerwach w dostawach ciepła, które mają potrwać do niedzieli.