Wyciek kwasu siarkowego w cukrowni. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem na terenie zakładu w miejscowości Zygmuntowo, w powiecie ciechanowskim. Wstępne ustalenia policji wskazują, że mężczyźni zostali ranni "w trakcie obserwacji działania pompy podającej roztwór kwasu siarkowego, której instalacja była rozszczelniona". - Poparzonych zostało dwóch pracowników. Poszkodowani to mężczyźni w wieku 48 i 59 lat. Obaj zostali przetransportowani do szpitala - poinformowała Ewa Brzezińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Dodała też, że w sprawie zdarzenia prowadzone będą czynności w związku z artykułem 220 Kodeksu karnego, który mówi, że "kto będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".