Ukradzione paliwo, jazda pod prąd, staranowany radiowóz. Zarzuty i areszt dla dwóch mężczyzn

Pod koniec sierpnia, dyżurny legionowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na jednej ze stacji w mieście doszło do kradzieży paliwa. Zdarzenie opisywaliśmy wówczas na tvnwarszawa.pl. Jak ustalił nasz reporter, pościg zakończył się w pobliżu hipermarketu budowlanego w Jabłonnie. Efekt: dwie zatrzymane osoby i poszkodowany jeden z policjantów, a także uszkodzony radiowóz.

Jechał pod prąd, uderzył w radiowóz

Przebieg policyjnej akcji opisała szczegółowo komisarz Justyna Stopińska, rzeczniczka policji w Legionowie. Wskazała, że po kradzieży kierowca renault przemieszczał się ulicami powiatu, "jednocześnie spychając i zajeżdżając drogę ścigającym go na motocyklach mundurowym".

- Jechał pod prąd, nie stosował się do sygnalizacji świetlnej i innych oznaczeń drogowych. W miejscowości Jabłonna, aby uniknąć zatrzymania, kierowca renault uderzył w policyjny radiowóz i próbował ucieczki pieszej, jednakże po krótkim pościgu został zatrzymamy. Mundurowi w części bagażowej pojazdu ujawnili również drugiego mężczyznę. Kierowca i 32-letni pasażer zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy, a następnie trafili do policyjnych cel - poinformowała w komunikacie policjantka.