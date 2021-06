Duży pożar w Garwolewie. Pracownicy sezonowi stracili dach nad głową i dobytek. Potrzebne buty i ubrania

W sobotę po południu doszło do pożaru hali w miejscowości Garwolewo (powiat płoński). Znajdowały się tam mieszkania dla pracowników i sprzęt gospodarczy. Z żywiołem walczyło co najmniej 90 ratowników. Jak poinformowała straż pożarna, pracownicy sezonowi, którzy zamieszkiwali ten budynek, w wyniku zdarzenia stracili swój dobytek.

Do pożaru doszło w sobotę po południu w Garwolewie. - Palił się budynek murowany gospodarczy, na górze były mieszkania dla pracowników. Do tego budynku była dostawiona stalowa wiata i to wszystko się paliło, wiata się też zawaliła na skutek pożaru. Tam były przechowywane maszyny, palety, wózki i tym podobne, takie typowe gospodarcze rzeczy - mówi rzecznik płońskiej straży pożarnej Janusz Majewski.