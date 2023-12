Pijany jechał na rowerze. Mandat mu nie wystarczył. Przyjechał po więcej

Policjanci z Żuromina (Mazowieckie) zobaczyli mężczyznę jadącego na rowerze zygzakiem. 37-latek miał trzy promile alkoholu i został odwieziony do domu. Jeszcze tej samej nocy - wciąż pijany - wrócił przed komendę, pokazał obraźliwy gest i uszkodził znak. Odpowie za to przed sądem.

Pokazał obraźliwy gest, uszkodził znak

"Zasłaniał się problemami z pamięcią"

37-latek zgłosił się na następny dzień do żuromińskiej komendy, by wyjaśnić sytuację kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości. Został również zapytany o to, co robił później. - Mężczyzna zasłaniał się problemami z pamięcią, z uwagi na wypity alkohol. Kiedy cykliście pokazano nagranie, ten wydał się mocno zaskoczony. Nagle pamięć wróciła, a ona sam przyznał się do swojego zachowania - przekazał aspirant Tomasz Łopiński. Okazało się, że nie pierwszy konflikt z prawem 37-latka. W ostatnim czasie już dwukrotnie karany był za jazdę rowerem pod wpływem. Wcześniejsze kontrole kończyły się mandatem w wysokości 2500 złotych. Tym razem finał zachowania mężczyzn będzie miał miejsce przed sądem.