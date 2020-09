Rozbudowa drogi na Zegrze: wpłynęły trzy oferty w przetargu

Jak będą oceniane oferty?

Zakres prac

"Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego" – przekazuje w komunikacie GDDKiA.

Kolejne trzy inwestycje to rozbudowa przejścia przez Legionowo. Prace zostały rozpoczęte od budowy wiaduktu nad torami PKP oraz dojazdów do niego. Kolejnym etapem była rozbudowa DK61 od końca obwodnicy Jabłonny do wiaduktu. Oba zadania zostały zakończone w 2010 roku. Obecnie w realizacji jest trzeci etap, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z Wolską w Stanisławowie Drugim.