Pocisk z granatnika wystrzelony w komendzie głównej. Szef polskiej policji trafił do szpitala. Czasowo stracił słuch

W środę na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o "wybuchu" w Komendzie Głównej Policji. Oficjalnie rzecznik KGP Mariusz Ciarka potwierdził jedynie "uszkodzenie stropu". Ale według niepotwierdzonych na razie doniesień doszło do dużo poważniejszego zdarzenia - przypadkowego wystrzelenia pocisku w okolicy gabinetu komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk trafił do szpitala.

W środę na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o tym, że w budynku Komendy Głównej Policji przed południem miało dojść do zawalenia się dwóch stropów, w wyniku czego poszkodowany miał zostać pracownik ochrony. Jak twierdził informator, pracownicy słyszeli wybuch, na miejsce wezwano saperów. W budynku prowadzone były prawdopodobnie prace remontowe. Do zdarzenia miało dojść od strony głównego wejścia przy ulicy Puławskiej.

"Do uszkodzenia stropu doszło w pomieszczeniu służby ochronnej. Jest to pomieszczenie niejawne, w którym znajdują się urządzenia związane z zapewnieniem ochrony obiektów KGP, dlatego nie możemy udzielać żadnych informacji" - odpisał Ciarka. Wcześniej reporterowi Radia ZET rzecznik przekazał, że stan pomieszczenia będzie badany. - Jego stan musi zbadać komisja. Nie mogę się tam dostać - powiedział.

Pocisk z granatnika

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że do wybuchu w komendzie doszło około godziny 8 rano. Przyczyną miało być przypadkowe wystrzelenie pocisku z granatnika, który trafił do Polski z Ukrainy. Pocisk miał uderzyć w ścianę w gabinecie komendanta głównego generała Jarosława Szymczyka, a ranny został jego ochroniarz lub sam Szymczyk. Do momentu publikacji Mariusz Ciarka nie odniósł się do naszych pytań w tej kwestii. Odesłał tylko do swojego wcześniejszego oświadczenia.