Na Woli powstał skwer z niedziałającą fontanną. Miasto czekało ponad dwa lata na podłączenie

Na niedziałającą fontannę na skwerze Wolnej Elekcji na Woli zwrócił uwagę w interpelacji stołeczny radny. Jak się okazuje, atrakcja pozostaje wyłączona, bo nie była podłączona do sieci energetycznej. Firma Innogy, której miasto zleciło wykonanie instalacji, przyłącze wykonała dopiero we wrześniu, czyli ponad dwa lata od podpisania umowy.

Skwer gotowy, ale co z fontanną?

Oprócz ławek i zieleni na skwerku pojawiły się: plac zabaw, przyrządy do ćwiczeń, a także ogrodzony wybieg dla psów. Okoliczni mieszkańcy zwrócili jednak uwagę, że wciąż nie uruchomiono fontanny. W połowie lipca radny Sebastian Kędzierski napisał w tej sprawie interpelację, w której zapytał dlaczego atrakcja jest wyłączona. Odpowiedzi udzieliła na początku sierpnia Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w stołecznym ratuszu. Jak wyjaśniła urzędniczka, fontannie brakuje przyłącza elektroenergetycznego. Wykonanie instalacji zlecono firmie Innogy ponad dwa lata temu.

"Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy realizując inwestycję na terenie Skweru Wolnej Elekcji, podpisał w lipcu 2019 r. umowę przyłączeniową z INNOGY, która wskazywała termin wykonania przyłącza elektroenergetycznego dla fontanny zlokalizowanej na ww. terenie w ciągu 17 miesięcy czyli do końca 2020 r." – napisała Glusman. Firma nie wywiązała się z zadeklarowanego terminu i pod koniec ubiegłego roku poinformowała urząd, że budowa przyłącza przedłuży się. Ten stan trwa do dziś.

Zapytaliśmy, z czego wynika tak duże opóźnienie i kiedy fontanna zostanie uruchomiona. - Budowa przyłącza dla obiektu - park z fontanną przy: ul. Sołtyka/Obozowa - została wykonana przez Innogy Stoen Operator we wrześniu 2021 roku - przekazała Aleksandra Smolarska-Flis z biura prasowego Innogy. Dodała, że do wolskiego urzędu przesłano zgłoszenie potwierdzające wykonanie prac, jak i fakturę na opłatę za przyłączenie. - Obecnie potrzebne jest opłacenie faktury przez klienta i zgłoszenie instalacji wewnętrznej do odbioru. Powodem opóźnienia w realizacji prac były problemy z uzyskaniem prawa do terenu dla projektowanego przyłącza - przekazała Smolarska-Flis.