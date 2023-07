Prace drogowe na głównej arterii Ochoty

Utrudnienia dla kierowców

"Na placu Narutowicza, przed ulicą Filtrową, kierowcy będą mieli trzy pasy ruchu: w lewo do Słupeckiej lub zawrotki na Grójecką, prosto w kierunku placu Zawiszy i w prawo w Filtrową. Za wjazdem w tą ostatnią będzie można jechać już tylko dwoma pasami – w lewo lub prosto. Po minięciu placu Narutowicza dostępny będzie jeden pas ruchu. Dopiero na zjeździe na plac Zawiszy znowu będą dwa: do skrętu w lewo lub do jazdy we wszystkich relacjach" - opisuje w komunikacie ZDM.