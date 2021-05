Punkt szczepień na Stadionie Legii gotowy. Ruszają zapisy

- Ma tu powstać 30 stanowisk do szczepienia. To wszystko jeszcze musi poczekać na chętnych ze względu na to, że nie było wiadomo, ile szczepionek tutaj trafi. Docelowo ma być to nawet 60 tysięcy szczepień dziennie, które będą prowadzone we wszystkich tych miejskich punktach. W tym na Legii zdecydowanie najwięcej, bo jest największy. W przyszłym tygodniu ma tu zostać dostarczonych 30 tysięcy szczepionek przeciwko koronawirusowi i żeby nie było chaosu, żeby ludzie nie musieli godzinami czekać w kolejce, trzeba będzie się wcześniej zapisać – relacjonował Piotrowski.