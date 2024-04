Chłopak dotarł do wraku i nie mógł wrócić

Samolot stał się "turystyczną" atrakcją

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, leżąca w bagnistym gruncie awionetka przykuwa uwagę mieszkańców, stała się wręcz lokalną atrakcją . Jak opisywała w mediach społecznościowych Ewa Sachajko, właścicielka samolotu, grupy ludzi pieszo lub samochodami terenowymi docierają w pobliże niezabezpieczonego samolotu (otacza go tylko taśma), chodzą po nim i fotografują się. Przedsiębiorczyni nie ukrywa pretensji do prokuratury. Toczące się śledztwo uniemożliwia jej samodzielne wyciągnięcie maszyny.

"Nienadzorowanie samolotu przeznaczonego do badania, tym samym pozostawienie go z wolnym dostępem osób trzecich nie tylko całkowicie przekreśla zasadność jakichkolwiek inspekcji, ale też naraża na niebezpieczeństwo osoby postronne w tym dzieci, które mogły tam dotrzeć" - ostrzegała właścicielka cessny.

Nie ma chętnych na transport maszyny

Samolotu dawno nie powinno tam być. Według naszych ustaleń, o możliwość wydobycia maszyny z bagna prokuratura zwróciła się do policji i straży pożarnej. Cessna 150F waży około 500 kilogramów, co jest w zasięgu możliwości choćby śmigłowców Black Hawk, będących na wyposażeniu policji, jak i straży. Jednak obie instytucje odmówiły, tłumacząc, że po podczepieniu i podniesieniu awionetki przez śmigłowiec może dojść do złamania skrzydła lub nawet przełamania kadłuba. Nie chcą brać za to odpowiedzialności.