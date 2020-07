Bilet tylko na trzy godziny, limit gości. Park Wodny Moczydło otwiera się w reżimie sanitarnym

Bilet tylko na trzy godziny

Każdego dnia do obiektu będzie można wchodzić podczas jednej z trzech tur. Będą one trwały po trzy godziny. W tym czasie z obiektu będzie mogło korzystać tysiąc osób. W związku z ograniczeniami, bilety wstępu będą obowiązywały tylko przez jedną turę. Będzie można je kupić online lub w biletomatach na miejscu. Jeśli ktoś będzie chciał dłużej przebywać na basenie, konieczne będzie kupienie kolejnego biletu. Dodatkowo, musi liczyć się z tym, że między każdą turą odbywa się dezynfekcja Parku Wodnego Moczydło, w czasie której, wszyscy goście zostaną poproszeni o opuszczenie obiektu. Wewnątrz pozostanie tylko personel. Przerwy mają trwać po pół godziny.

Reżim sanitarny

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, goście odwiedzający baseny powinni zachowywać dwumetrowy dystans. Wewnątrz obiektów będą też ustawione pojemniki do dezynfekcji. By uniknąć stania w kolejkach do kas czy biletomatów, warto kupić bilety przez internet. GIS zaleca też, zasłanianie ust i nosa podczas wizyty w obiekcie, za wyjątkiem kąpieli.