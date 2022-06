Kiedy metrem na Bemowo? Trzaskowski: mam nadzieję, że jeszcze w czwartek

Trzaskowski: czekamy na ostatnie podpisy

Na czwartek ratusz zaprosił media na konferencję prasową dotyczącą otwarcia nowego odcinka drugiej linii metra. Około godziny 15.30 na antresoli stacji Bemowo pojawili się między innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. - Bemowo to dziewiąta dzielnica, do której dotarło metro. To dwie stacje Bemowo i Ulrychów, które dziś będziemy mogli zobaczyć. Dosłownie w momencie, kiedy prowadzimy tę konferencję, czekamy na ostatnie podpisy i ostatnie pieczątki pod pozwoleniem na użytkowanie. Podziękowania dla pana wojewody, że ten proces udało się przyspieszyć - powiedział Trzaskowski.