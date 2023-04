Powstaje plan północnego Śródmieścia. Mieszkańcy mają głos

Okolice Ogrodu Krasińskich zyskają plan zagospodarowania przestrzennego. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu. Zanim jednak plan stanie się faktem, głos w sprawie mogą zabrać mieszkańcy. Konsultacje społeczne ruszają 6 kwietnia i potrwają do 24 maja. Można w nich uczestniczyć na kilka sposobów m. in. stacjonarnie, online, czy telefonicznie.

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego okolic Ogrodu Krasińskich. To dokument, który określi, jak będzie można urządzić okolicę. Projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Każdy może więc go zobaczyć i zgłosić propozycję zmian.

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). "Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót" - poinformował ratusz w komunikacie. Plan będzie można zobaczyć na stronie urzędu miasta od 6 kwietnia lub w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

Teren objęty projektem planu

Teren objęty projektem planu ma 47,06 hektara i leży w północnej części Śródmieścia. Ograniczają go ulice: Muranowska, Bonifraterska, Miodowa, aleja Solidarności i gen. Andersa. "Kompleks terenów na obszarze projektowanego planu powinien podlegać ochronie ze względu na wartość historyczno-estetyczną i duży udział zieleni miejskiej. Znajdują się tam liczne obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są to m.in.: zespół klasztorny kapucynów, budynek Ministerstwa Zdrowia – Pałac Paca, Gmach Hipoteki przy alei "Solidarności" 58, Arsenał – obecnie Państwowe Muzeum Archeologiczne" - podkreśla ratusz w komunikacie.

W granice planu wchodzą układy urbanistyczne ulic Bielańskiej, Długiej, Franciszkańskiej i Miodowej oraz placu Krasińskich. Znajdują się tam także obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków m.in. układ urbanistyczny Trasy W-Z czy budynek Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej wraz z ogrodem. "Szczególnej ochrony wymaga Ogród i Pałac Krasińskich. Ten zespół pałacowo-parkowy jest wpisany do rejestru zabytków. Należy też chronić układ urbanistyczny Osiedla Muranów północny (zabudowę ulicy Andersa, Wałowej, Świętojerskiej, Bonifraterskiej i Muranowskiej) ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto część terenu objętego planem znajduje się strefie buforowej UNESCO oraz w granicach obszaru nazywanego Pomnikiem Historii. To historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem" - uzupełniono.

Obszar planu zagospodarowania przestrzennego UM Warszawa

Przestrzeń wymaga uporządkowania

Jak wskazuje ratusz obszar projektu planu ze względu na swój reprezentacyjny charakter oraz wartość historyczno-estetyczną wymaga uporządkowania przestrzeni publicznych, zieleni oraz wskazania ewentualnych uzupełnień zabudowy w istniejących kwartałach zabudowy. "Wszelkie decyzje administracyjne winny być podejmowane zgodnie z zapisami określonymi w planie miejscowym" - zaznaczono.

Ratusz poinformował, że głównym celem sporządzonego planu jest ustalenie zasad ładu przestrzennego i kształtowania struktury zabudowy, a także ochrona istniejących wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych. "Plan miejscowy będzie mógł również zabezpieczyć i uwzględnić potrzeby mieszkańców i użytkowników obszaru" - dodano.

Jednocześnie podkreślono, że projekt planu zachowuje i chroni istniejącą strukturę przestrzenną w tym: kwartałowy charakter zabudowy, układ przestrzeni publicznych i dróg, charakterystyczne parametry zabudowy, a także "wielofunkcyjność terenów jako specyfiki obszaru w ścisłym centrum miasta".

Jak uczestniczyć w konsultacjach społecznych?

Konsultacje społeczne trwają od 6 kwietnia do 24 maja 2023 roku. "Każdy może złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych" - podkreśla ratusz.

Uwagi do projektu można zgłosić na kilka sposobów. Jeden z nich to pismo, które można złożyć osobiście w kancelarii głównej Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy. Można je przesłać także mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl lub pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Mieszkańcy mogą również skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego.

Innym sposobem uczestnictwa w konsultacjach są spotkania online. Odbędą się one w czwartek, 13 kwietnia o godzinie 17 na kilku platformach. Pierwszą z nich jest na YouTube, na którym użytkownicy będą mogli oglądać spotkanie i dyskutować na czacie. kolejną jest ZOOM, na któreym będzie można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. "Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym" - poinformował ratusz w komunikacie.

Uwagi do projektu można również zgłaszać na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środy 12 kwietnia w godzinach 9 – 12 oraz 26 kwietnia w godzinach 13 – 16 pod numerem telefonu 22 325 81 08 lub na dyżurze stacjonarnym projektanta planu w środę 19 kwietnia w godzinach 13 – 16 w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury, Pasaż Wiecha 4.

