Ogromna kolejka do punktu testowego na Okęciu. "Część ludzi czeka w autokarach przed lotniskiem"

Tłum pasażerów czeka w czwartek wieczorem na testy w kierunku COVID-19 na Lotnisku Chopina. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia oraz nagrania pokazujące ogromne kolejki przed strefą kontroli granicznych. Władze portu lotniczego potwierdziły, że "pojawiły się przejściowe utrudnienia w punkcie testowania". Od środy osoby przylatujące spoza strefy Schengen muszą okazać negatywny wynik testu, by uniknąć obowiązkowej kwarantanny.

Pasażerów przylatujących do Polski spoza strefy Schengen obowiązują od środy nowe przepisy . Tacy podróżni muszą okazać negatywny wynik testu na koronawirusa wykonany w czasie do 24 godzin przed przekroczeniem granicy. Osoby, które nie okażą wyników funkcjonariuszom straży granicznej, podlegają obowiązkowej kwarantannie trwającej 14 dni, liczone od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Ogromna kolejka do punktu testowego

"Tak wygląda kolejka do testów po wyładowania samolotu z Malediwów. Po przyjeździe spoza strefy Schengen należy zrobić testy, żeby uniknąć kwarantanny. Po wylądowaniu czekaliśmy 30 minut na zimnie, a teraz stoimy w kolejce bez dystansu społecznego" - napisał pan Robert, autor jednego ze zdjęć nadesłanych na Kontakt 24.

Pasażerowie krytykują organizację punktu testowego. "Lotnisko nieprzygotowane do przyjęcia na testy dla pasażerów wracających spoza Schengen. Czas oczekiwania do tej pory nieznany. Część ludzi czeka w autokarach przed lotniskiem" - napisał pan Bartek.

Tłum pasażerów w kolejce do testu na COVID-19 na Lotnisku Chopina

Tłum pasażerów w kolejce do testu na COVID-19 na Lotnisku Chopina Kontakt 24

"Występują przejściowe utrudnienia"

Informację o problemach w punkcie testowania potwierdzili wieczorem przedstawiciele portu lotniczego. "Szanowni Państwo, informujemy, że aktualnie występują przejściowe utrudnienia w punkcie testowania dla pasażerów przylatujących ze strefy non Schengen. Personel punktu testowania, lotniska oraz agentów handlingowych dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej usprawnić obsługę" - czytamy we wpisie opublikowanym na stronie Lotniska Chopina na Facebooku.

Jednocześnie podkreślono, że osoby, które wykonały testy przed przylotem do Warszawy nie muszą ponownie się im poddawać.

Również pod postem lotniska pojawiły się komentarze pasażerów oczekujących w kolejce. "2,5 godziny czekania w kolejce, a jeszcze do przetestowania kilkaset osób... Ludzie leżą i siedzą na podłodze, w tym osoby starsze i dzieci. Nie widać żadnych prób udrożnienia testów" - napisał jeden z podróżnych.

Lotnisko otworzyło nowy punkt testów na COVID-19

"Lotnisko Chopina wychodzi naprzeciw potrzebom pasażerów i uruchomiło możliwość wykonania testu jeszcze przed strefą kontroli paszportowej. Cena testu w nowym punkcie w strefie non-Schengen to 150 PLN" - podano w komunikacie. Punkt znajduje się w pirsie północnym przy Gate 1N-4N. Osoby zainteresowane wykonaniem testu mogą zarejestrować się za pośrednictwem formularza internetowego, by skrócić czas oczekiwania. Punkt ma być dostępny od pierwszej do ostatniej operacji na lotnisku. "Wszyscy pasażerowie, którzy będą chcieli z niego skorzystać, otrzymają taką możliwość" - zapowiedzieli przedstawiciele portu lotniczego.