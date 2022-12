Zarzut za napaść na senatora Karczewskiego. Sąd nie zgodził się na areszt dla podejrzanego

Mężczyzna zatrzymany w sprawie napaści na byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego usłyszał zarzut. Jest podejrzany o popełnienie czynu chuligańskiego, za co może grozić do pięciu lat więzienia. Sąd nie zgodził się na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Prokuratura zamierza zaskarżyć tę decyzję.

Tego samego dnia wieczorem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało, że policja zatrzymała mężczyznę, który miał zaatakować byłego marszałka Senatu. W piątek usłyszał on zarzut.

Podejrzany nie przyznał się do zaatakowania senatora

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia z powodu przynależności politycznej i zastosowania przemocy wobec senatora. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że do zdarzenia doszło w czwartek, 15 grudnia, na terenie jednego z warszawskich sklepów.

Czyn zakwalifikowano jako występek chuligański, za popełnienie którego grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Prokurator Skrzyniarz przekazała, że podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Mężczyzna złożył też wyjaśnienia. Ich treść jest jednak na obecnym etapie objęta tajemnicą śledztwa.

Sąd nie zgodził się na areszt

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Posiedzenie aresztowe w tej sprawie odbyło się w sobotę. Sąd nie uwzględnił wniosku. Zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonym.

- Prokuratura podejmie decyzję, co do zaskarżenia postanowienia po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wydanego postanowienia - zapowiedziała Skrzyniarz.

Karczewski: zostałem uderzony, wyrwano mi telefon

Senator powiedział, że był to "niezwykle wulgarny atak". - Niestety, to się zdarza sporadycznie, ale po raz pierwszy została złamana moja nienaruszalność cielesna. Zostałem uderzony, wyrwano mi telefon, telefon jest uszkodzony - relacjonował Karczewski.

Jak podkreślił, atak był motywowany polityką. Dodał, że padły wulgarne obelgi pod adresem jego, a także prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Człowiek nie zaatakował mnie, bo mu się nie podobała moja fryzura, tylko zaatakował mnie, bo jestem z PiS. My się czujemy po prostu zaszczuci. To już nie jest nienawiść - to jest szczucie - zaznaczył senator.