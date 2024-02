Magdalena Biejat o starcie w wyborach na prezydenta Warszawy

- Chciałabym, aby Warszawa miała kandydatkę, która zna to miasto. Dla mnie to jest moje miasto, tu się urodziłam. Miasto, w którym żyję, wychowuję dzieci - powiedziała.

Mieszkania - największą bolączką Warszawy

Magdalena Biejat stwierdziła, że Warszawa potrzebuje tego, aby być "bardziej otwarta i równa". - Ogromną bolączką w Warszawie jest to, że nie załatwiliśmy problemu mieszkań. Warszawa jest największym, najbogatszym miastem w Polsce. Miastem, do którego mnóstwo ludzi przyjeżdża, szukając nowego życia. A jednocześnie nie daje ludziom szansy, aby mieć tutaj dach nad głową - powiedziała polityczka.

"Miasto stołeczne jest w ogonie"

Jaki ma na to pomysł? - Trzeba korzystać z tych programów które są i - mam nadzieję - będą. To jest nasz praca w rządzie, aby te programy wzmacniające samorządy, dające samorządom możliwość budowania mieszkań na wynajem nie były tylko dla osób najgorzej sytuowanych, ale również dla klasy średniej - odpowiedziała Biejat.

- Moim zdaniem warszawski ratusz za mało się stara. Miasto stołeczne jest w ogonie, jeśli chodzi o inwestycje w mieszkania. Zamiast budować nowe mieszkania na wynajem w dobrym standardzie, miasto wolało odsprzedawać działki deweloperom. Efekt jest taki, że Warszawa jest nie tylko najdroższym miastem w Polsce, ale również jednym z najdroższych w Europie. To jest absurdalne - oceniła wicemarszałkini Senatu.

Według Biejat kolejną ważną kwestią do poprawy w Warszawie jest edukacja. - To, czy ktoś mieszka na Pradze Północ, czy w Wilanowie radykalnie zmienia dostęp do dobrej szkoły - powiedziała. Jej zdaniem obecnie wiele dzielnic traci, a powinno się inwestować w nie po równo.