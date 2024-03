- Warszawa uprawniona jest jedynie do bieżącego zarządzania tym obiektem - stanowi on własność Skarbu Państwa. Oznacza to, że docelowe przeznaczenie Nowego Światu 15/17 może być ustalone wyłącznie we współpracy z wojewodą mazowieckim i za jego zgodą. Trwają rozmowy w tym zakresie - odpowiedział Leduchowski.