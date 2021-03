Zamiast kolacji, wizyta strażaków. "Prawdopodobnie doszło do wybuchu oleju"

Strażacy interweniowali w środę wieczorem na Nowolipkach. Jak informują, w jednym z mieszkań podczas gotowania doszło prawdopodobnie do wybuchu oleju. W kuchni wyleciała szyba, ale nikomu nic się nie stało.

Zgłoszenie dotarło do strażaków przed godziną 21.30. Zostali wezwani do jednego z mieszkań na drugim piętrze w budynku przy ulicy Nowolipki 25. - Mieszkańcy gotowali w kuchni. Najprawdopodobniej doszło do wybuchu oleju. W jego wyniku z jednego z okien wyleciała szyba, która spadła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał i nikt też nie przechodził w tym czasie pod budynkiem - informuje Łukasz Płaskociński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.