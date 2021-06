Siedem tygodni morskiej podróży. Tramwaje dla Warszawy dotarły do Polski

Dwa nowe tramwaje od koreańskiego dostawcy właśnie dotarły do Polski. Z gdyńskiego portu zostaną przetransportowane do Warszawy. Podczas wakacji przejdą testy homologacyjne, a jesienią pojawią się na stołecznych torach.

Po trwającej około siedem tygodniu podróży drogą morską dwa pierwsze ze 123 wagonów, zamówionych przez Tramwaje Warszawskie u koreańskiej dostawcy Hyundai Rotem, dotarły właśnie do portu w Gdyni. Teraz, po dopełnieniu niezbędnych formalności celnych, zostaną załadowane na ciężarówki i wyruszą w drogę do Warszawy. Transport będzie prowadzony nocą i ma zająć dwie doby. "Po przyjeździe do stolicy, rozpoczną się dalsze badania homologacyjne pierwszego tramwaju. Natomiast pierwsi pasażerowie pojadą nimi jesienią" - poinformowały Tramwaje Warszawskie.