Budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Jest termin rozpoczęcia prac

Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski poinformował, że wstępne prace na budowie nowej linii tramwajowej łączącej Ochotę z Dworcem Zachodnim rozpoczną się latem. Zaznaczył, że na początku będzie to przebudowa ciepłociągu w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920. - Zrobimy to częściowo w tym, a częściowo w przyszłym roku - podał.

Część trasy w tunelu

Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (między Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 a hotelem Ibis). Przy Szczęśliwickiej będzie pierwszy przystanek naziemny. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy, pozwalający tramwajom skręcać w kierunku Centrum, Okęcia lub pojechać do pętli Banacha. To będzie kolejny przystanek, tu zostaną zbudowane od nowa cztery perony.

Z Politechniki do Dworca Zachodniego w 15 minut

Docelowo do stacji kolejowej dojadą tramwaje z Wilanowa oraz Woli i Bemowa. Na początku, po zbudowaniu trasy wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, do stacji dojadą tramwaje jadące po Grójeckiej. Dalej dojadą nowo wybudowanymi torami do podziemnego przystanku, gdzie będzie koniec trasy. W tym miejscu zostaną zbudowane rozjazdy do zmiany kierunku jazdy tramwajów, co będzie się wiązało z wykorzystywaniem na tej trasie tramwajów dwukierunkowych. Będą to "jazzy" albo nowe hyundaie.