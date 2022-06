Widać już trzy podpory i pirs. Trwa budowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Pierwszy etap budowy mostu pieszo-rowerowego, który połączy Śródmieście z Pragą Północ, polegał na palowaniu i wbijaniu w ziemię oraz pogrążaniu w dnie rzeki stalowych grodzic, czyli elementów podstawy posadowienia obiektu. Następnie wykonawca robót zaczął zbroić i betonować podpory mostu. Pierwszą można było zaobserwować już pod koniec maja. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich do jej wykonania zużyto 3800 kilogramów stali i 35 metrów sześciennych betonu. Teraz spacerując nad Wisłą, można zaobserwować kolejne dwie podpory.

Trzy podpory i pirs

"Ta pierwsza ulokowana jest po praskiej stronie miasta, ale najbliżej rzeki. Nie jest jednak jeszcze w pełni gotowa. Po osadzeniu jej w ziemi, czyli wykonaniu tzw. korka betonowego i fundamentu, Budimex wybetonował ją na wysokość 9,3 m – tam, gdzie przestaje się zwężać. Pozostało zalać betonem zbrojenie filara od rozszerzenia do zwieńczenia, a więc do miejsca, na którym zostanie zamontowana płyta mostu" - czytamy w komunikacie ZDM.

Kolejna podpora jest widoczna z ulicy, bo budowana jest tuż przy Wybrzeżu Szczecińskim. Jej betonowanie właśnie się zakończyło. Do jej budowy wykorzystano 3900 kg stali i 58 metrów sześciennych betonu.

Po stronie praskiej gotowy jest również pirs, czyli pomost, który połączył ląd z mostem pontonowym i umożliwił na niego wjazd pojazdom z budowy. Ponadto obok zabetonowany został przyczółek jednej z podpór, w miejscu, gdzie most będzie się łączył z ulicą Wybrzeże Szczecińskie.

Obecnie wykonawca kontynuuje pogrążanie w wodzie ścianek szczelnych podpory rzecznej oraz wbijanie w ziemię ścianek podpory lądowej po stronie Bulwarów Wiślanych. Te ścianki to inaczej grodzice, które tworzą szczelne obudowy wykopu podpór, by możliwe było późniejsze zbrojenie i betonowanie. Do tej pory na Wiśle pogrążono 90 grodzic spośród zaplanowanych 216. Natomiast w ziemię na obu brzegach Wisły wykonawca wbił 225 tych elementów z przewidzianych 368.