"Fala biegaczy jak jednobarwny strumień". W niedzielę duża impreza sportowa

Uczestnicy "Biegnij Warszawo" wystartują w niedzielę o godzinie 12.00. Na tegoroczny bieg zapisało się 5,2 tysiąca osób. Dodatkowo 4,3 tysiące osób wystartuje na 5-kilometrowej trasie "Maszeruję - Kibicuję". Jak wskazuje ratusz to dwa razy więcej niż w ubiegłorocznej edycji, kiedy biegło 2,5 tysiąca osób a 2 tysiące maszerowało. - We wszystkich dotychczasowych edycjach biegu na mecie zameldowało się aż 112 tysięcy osób. To niezwykle widowiskowy bieg - uczestnicy biegną w identycznych koszulkach, więc fala biegaczy wygląda jak jednobarwny strumień. Tegoroczne koszulki będą białe - podkreśla w komunikacie ratusz.