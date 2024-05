Miał zostać burmistrzem. Plany pokrzyżował proces i decyzja premiera

Zgodnie z głosami mieszkańców burmistrzem Pułtuska miał zostać Krzysztof Nuszkiewicz. Tak się jednak nie stało. Jeszcze przed inauguracyjną sesją Rady Miasta został on zawieszony przez Donalda Tuska. Powód? Korupcyjny proces, który toczy się w sprawie Nuszkiewicza. Jednocześnie do pełnienia obowiązków włodarza miasta szef rządu wyznaczył Marzenę Cendrowską, która w wyborach zajęła dopiero czwarte miejsce. W mieście zawrzało.

"Nie wiem, jak to skomentować"

Mimo to Krzysztof Nuszkiewicz pojawił się na sesji w ratuszu. Jak podaje Radio Zet, miał przekonywać, że jest legalnie wybranym burmistrzem i zamierza złożyć przewidziane w prawie ślubowanie. Pod urzędem pojawiła się nawet grupa oburzonych mieszkańców.

"Nie wiem, jak to skomentować. Jest to niezgodne z prawem. Ja złożyłem w dniu dzisiejszym ślubowanie, dotrzymując terminów. Będę skarżył tę decyzję premiera i czekam na szybki powrót. A tak naprawdę czeka na to ponad 5 tys. mieszkańców, którzy wybrali mnie na burmistrza miasta Pułtusk" - powiedział radiu Zet Krzysztof Nuszkiewicz.