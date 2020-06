Sześcioletnie dziecko topiło się w stawie. Było reanimowane

Do wypadku doszło w miejscowości Nowe Grocholice w powiecie pruszkowskim. Sześcioletnia dziewczynka wpadła do oczka wodnego. Z wody wyciągnęli ją policjanci. Po akcji reanimacyjnej śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał dziecko do szpitala.