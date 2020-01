Pożar budynku w Markach. Nie żyje 66-latek

- To niewielki, parterowy budynek komunalny. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, paliła się całość 70-metrowego lokalu. Po ugaszeniu pożaru okazało się, że jest jedna ofiara śmiertelna - powiedział nam Daniel Kwiatkowski, rzecznik prasowy straży pożarnej w Wołominie.

- Ofiara to 66-letni mężczyzna - poinformował Rafał Retmaniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Na miejscu pracują policjanci. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ustali to biegły sądowy z zakresu pożarnictwa - dodał Retmaniak.